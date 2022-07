Jihadisme : La France rapatrie 35 mineurs et 16 mères détenus dans des camps syriens

Il s’agit du premier rapatriement massif d’enfants et de leurs mères, depuis la chute en 2019 du «califat» du groupe État islamique, d’où avaient été planifiés les attentats de Paris, en 2015.

La France a rapatrié mardi, 35 mineurs et 16 mères, des camps de déplacés dans le nord-est de la Syrie, dont Émilie König, l’une des jihadistes françaises les plus connues. Cette annonce du ministère français des Affaires étrangères éveille l’espoir des ONG et familles de voir cesser la politique «inhumaine» du «cas par cas». Il s’agit du premier rapatriement massif d’enfants et de leurs mères, depuis la chute en 2019 du «califat» du groupe État islamique (EI), d’où avaient été notamment planifiés les meurtriers attentats du 13 novembre 2015, en France.