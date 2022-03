SANTE – La France réfléchit à des autotests du sida

SANTÉ : La France réfléchit à des autotests du sida

L'Hexagone songe à commercialiser des autotests de dépistage du virus du sida, non encore autorisés dans l'Union européenne mais disponibles aux États-Unis depuis 1996.

Vendredi, ces autotests avaient aussi reçu un avis favorable de la part du Conseil national du sida (CNS). Ils permettraient de découvrir 4 000 séropositivités et d'éviter 400 nouvelles infections par an en France, selon le CNS qui s'appuie sur des projections effectuées pour les États-Unis par l'autorité sanitaire de ce pays. Le CNS, qui rend cet avis à la demande de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, juge toutefois qu'ils «ne peuvent se substituer à l'offre existante» des centres de dépistage «car ils proposent un résultat qui doit être confirmé par un test biologique conventionnel».

6 100 personnes ont découvert leur séropositivité en France en 2011 (chiffres INVS) et on estime que 30 000 à 40 000 personnes vivent avec le VIH sans le savoir. Le Comité d'éthique souhaite également un renforcement du dépistage «accompagné», via notamment les Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), un accès gratuit à ces autotests dans des infirmeries scolaires du secondaire et à l'université, ainsi que pour les précaires.