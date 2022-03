La France se jauge face au meilleur rugby mondial

RUGBY - La France affronte l’Afrique du Sud, championne du monde en titre et épouvantail attitré de la planète rugby, ce vendredi soir, à Toulouse, à 20h45.

C’est l’échéance à ne manquer sous aucun prétexte. À deux ans du Mondial-2011 en Nouvelle-Zélande et à mi-mandat de l’entraîneur Marc Lièvremont, les Français se mesurent à la référence incontournable du moment, les Springboks et leur «rugby dévastateur» qui a écrasé tous ses adversaires depuis un an.