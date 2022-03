Eurovision : «La France se ridiculise»

Quelles chances auront les voisins du Grand-Duché à l’Eurovision? «L’essentiel» a interrogé les groupes luxembourgeois Eternal Tango, Angel at my Table et la chanteuse Claudine Muno. Aujourd’hui, ce qu'ils pensent de la France.

Après avoir envoyé une interprète reconnue de la chanson française, Patricia Kaas, à l’Eurovision, en 2009, la France opte cette année pour le côté multiculturel. Le pays sera défendu à Oslo par Jessy Matador, un jeune chanteur d’origine congolaise qui s’inscrit dans l’afrobeat.

Claudine Muno, chanteuse et compositrice

«Cela aurait fait une bonne chanson pour le mondial, pour faire la fête! Mais pour un concours qui est censé représenter la culture musicale de tout un pays? En France, il y a tellement de bons musiciens, c’est étrange qu’ils décident d’envoyer un titre qui a aussi peu de substance. 0 points - c’est vraiment trop léger».

Angel at my Table, groupe de pop-rock

«La France n’a aucune chance de se placer dans le top 10 avec cette chanson. D’un côté, nous n’y trouvons pas la qualité de l’ère traditionnelle de la chanson française. De l’autre, la chanson n’est simplement pas assez exceptionnelle. Reste à voir si les voisins de l’Est apprécieront le charme des Caraïbes. Pour nous, il ne s’agit pas d’une chanson appropriée à l’Eurovision. La France se ridiculise. Nous donnons 2 points sur 12 pour ce titre».

Eternal Tango, groupe de rock

Tom, bassiste: «Terrible! 1 point sur 12».

Pit, batterie: «À mon avis, il y a déjà trop de groupes ou d’interprètes identiques. Le pire c’est que sans aucun doute cela va devenir encore un tube en France. 0 sur 12».

Joe, guitare: «C’est bien joué du point de vue marketing. Ce sont vraiment des percussions pour la Coupe du monde. Mais la musique et le clip sont nuls! 1 point sur 12».

Dave, chant: «Extrêmement nul. Je n’arrive pas à croire qu’il y ait des gens qui aiment ça… 0 sur 12».

David, guitare: «Je n’aime pas du tout. Mais par rapport à la Coupe du Monde ils ont un bon timing. 1 point sur 12».

Recueilli par Kerstin Smirr

