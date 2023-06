Football: La France se sort du guêpier grec et fait un pas vers l'Euro

Kylian Mbappé pointe déjà à 40 buts, seulement un de moins que Michel Platini. AFP

L'équipe de France de football a battu la Grèce 1-0 grâce à un pénalty de Kylian Mbappé, lundi soir en éliminatoires de l'Euro 2024. Largement dominateurs, les Bleus ont longtemps buté sur la solide défense grecque. Le match s'est terminé après plus de 13 minutes d'arrêts de jeu sans raison apparente.

En marquant lundi soir, Kylian Mbappé a inscrit son 40e but en équipe de France, ce qui le place à seulement une unité de Michel Platini, quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il est, de très loin, le plus jeune joueur français à atteindre cette barre de 40 buts à 24 ans, tous les autres (Platini, Henri, Griezmann et Giroud) l'ayant atteint à plus de 30 ans. Le prodige de Bondy est aussi devenu ce lundi le plus jeune joueur à atteindre les 70 sélections.

Le carton de l'Angleterre

L'équipe de France, avec quatre victoires en quatre matches, caracole en tête de son groupe, avec six points d'avance sur la Grèce et neuf sur l'Irlande, qui a battu Gibraltar lundi soir, et les Pays-Bas, qui ne comptent que deux matches.

Dans les autres groupes, on notera le carton 7-0 de l'Angleterre face à la Macédoine du Nord, grâce à un triplé de Saka, un doublé de Kane et des buts de Rashford et Phillips. Dans la même poule, l'Ukraine a dominé Malte 1-0 pour pointer en deuxième position, six points derrière des Anglais au parcours sans faute jusqu'à présent.

Dans le groupe D, la Turquie est en tête avec neuf points, après sa victoire contre le Pays de Galles. Dans le groupe H, la Finlande a cartonne 6-0 contre Saint-Marin et est en tête, avec neuf points, comme le Kazakhstan, victorieux 0-1 en Irlande du Nord. Slovénie et Danemark ont fait match nul 1-1. Enfin, la Suisse est toujours devant, dans le groupe I, malgré son nul 2-2 contre la Roumanie, deuxième. Israël, victorieuse d'Andorre 2-1 est en embuscade.