Libre circulation : La France trop stricte sur le tabac venu de l'étranger

METZ - La France est pointée du doigt pour la rigidité avec laquelle

elle filtre aux frontières les achats de tabac et d'alcool à l'étranger.

Les douaniers ont en effet pour consigne de compter les quantités de tabac et d'alcool importées par voiture et non par occupant comme le veut la directive européenne. De plus, lorsqu'une voiture contient plus de deux kilos de tabac - peu importe le nombre d'occupants - les douaniers ont pour ordre de saisir la marchandise. Ça, c'est la théorie.