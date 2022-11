Mondial de foot/Groupe D : La France, un champion sans repères

Les Français arrivent au Qatar avec un effectif décimé par les blessures et sans résultats depuis le début de l'année. Entrée en compétition ce mardi à 20h contre l'Australie.

Sur les 23 joueurs champions du monde en Russie il y a quatre ans, ils ne seront que onze à défendre leur titre, à partir de ce mardi contre l'Australie (20h). Retraite (Matuidi), méforme (Umtiti) ou affaires extrasportives (Mendy) avaient déjà coupé quelques têtes, avant la pluie de blessures des derniers mois. Elles priveront notamment les Bleus de leur emblématique duo Paul Pogba-N'Golo Kanté, rayonnant en 2018. À la place, les milieux de terrain sélectionnés par Didier Deschamps ont une moyenne d'à peine douze sélections et c'est une paire Adrien Rabiot-Aurélien Tchouaméni qui devrait tenir l'entrejeu.

En défense, Raphaël Varane, et Lucas Hernandez arrivent sans certitudes après avoir été blessés cet automne, tandis que Presnel Kimpembe a déclaré forfait au dernier moment. Pas de quoi rassurer une équipe qui n'a gagné qu'un match lors de la dernière Ligue des nations en multipliant les essais sans jamais trouver le bon schéma.

Reste heureusement l'attaque, qui a de quoi faire peur aux adversaires des champions du monde: Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sur le terrain, Olivier Giroud, Kingsley Coman et Ousmane Dembélé, malgré la blessure juste avant le départ de Christopher Nkunku et celle de Karim Benzema. Suffisant pour déjouer la malédiction qui a vu quatre des cinq derniers champions en titre sortis d'entrée?