Energie: Réacteurs à l'arrêt: la France va-t-elle manquer d'électricité?

Énergie : Réacteurs à l'arrêt: la France va-t-elle manquer d'électricité?

Le risque de recours au dispositif Ecowatt (et en particulier au signal d'alerte rouge) apparaît «élevé sur le mois de janvier mais dépendra largement des conditions climatiques et de la possible survenue d'une vague de froid même modérée», selon l'actualisation mensuelle des «perspectives pour le système électrique publiées» par RTE.