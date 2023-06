La France valide l'encadrement des influenceurs

Les influenceurs sont estimés à 150’000 en France, mais les agissements d’une partie d’entre eux les ont placés sous le feu des critiques. Des plaignants ont lancé des actions collectives, une étude accablante a été publiée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et le rappeur Booba a également joué un rôle de caisse de résonance par ses offensives sur les réseaux sociaux.

Jeunes consommateurs protégés

Le texte propose de définir légalement les influenceurs comme des «personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience» pour promouvoir en ligne des biens et des services. Il prohibe la promotion de certaines pratiques – chirurgie esthétique, abstention thérapeutique – et interdit ou encadre fortement la promotion de plusieurs dispositifs médicaux.

Pronostics sportifs surveillés de très près

Il s’attaque aussi aux paris sportifs et aux jeux de hasard: les influenceurs ne pourront plus faire la promotion d’abonnements à des pronostics sportifs, et la promotion de jeux de hasard et d’argent sera cantonnée aux plateformes qui permettent techniquement d’interdire l’accès à la vidéo aux mineurs. Les peines prévues en cas de manquement iront jusqu’à deux ans de prison et 300’000 euros d’amende.