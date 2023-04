Augmenter la puissance: La France veut booster ses 56 réacteurs nucléaires

«J’ai demandé à EDF de mettre à l’étude une augmentation de puissance du parc nucléaire français, en lien avec l’ASN», l'Autorité de sûreté nucléaire, a confirmé à l'AFP la ministre Agnès Pannier-Runacher après s'être exprimée dans Le Monde. «Cette instruction technique s'inscrit dans l'ensemble des mesures visant à augmenter la production d’énergie décarbonée en France et donc dans la politique de relance de la filière nucléaire française», a précisé le ministère.

La décision de lancer ces études a été prise le 3 février lors d'un «Conseil de politique nucléaire» (CPN) réuni par le président Emmanuel Macron. L'instruction sera menée «d’ici fin 2023» et «fera l’objet d’un point d’étape au Conseil de politique nucléaire de fin d’année», selon le ministère.

Production historiquement bas

Cette augmentation des capacités des 56 réacteurs existants fait partie des pistes étudiées par le gouvernement et par EDF pour accroître la production du parc actuel, indépendamment, donc, de la construction de six réacteurs EPR de nouvelle génération, dont le premier n'est pas attendu avant 2035-2037, au mieux.

L'enjeu est crucial pour EDF, en voie de renationalisation complète, et dont la production nucléaire recule depuis des années, jusqu'à atteindre un niveau historiquement bas de 279 térawattheures (TWh) en 2022 à cause de travaux liés à des problèmes de corrosion. Cette mesure d'augmentation de puissance, «pourra contribuer à augmenter la production d’électricité nucléaire, qui reste encore inférieure à son potentiel», a estimé le ministère.

«Chaque mégawatt est bon à prendre»

Le gouvernement précise que l'étude portera sur «l’ensemble des trois paliers (catégories, NDLR) de réacteurs nucléaires existant», qui fournissent l'essentiel de leur courant aux Français: les paliers de 900 MW, et les plus récents de 1 300 MW et 1 450 MW. «Accroître la production de 3% sur 60 GW (la puissance installée totale du parc nucléaire) cela correspond à deux réacteurs», soulignait Mme Pannier-Runacher le 1er mars dans une interview au quotidien Les Échos.