Énergie : La France veut nouer une «alliance du nucléaire» en Europe

Agnès Pannier-Runacher est en Suède lundi et mardi pour évoquer les questions énergétiques. Deux jours de réunion informelle, qui, selon nos confrères d' Euractiv, seront l'occasion pour la ministre française de sceller une «alliance du nucléaire» en Europe.

La France voudrait ainsi réaffirmer «la contribution du nucléaire à [ses] objectifs climatiques et à la sécurité énergétique en Europe», selon le cabinet de la ministre qui rencontrera ses homologues de Bulgarie, Croatie, Finlande, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.

Victoires de l'atome

Une façon de battre le fer quand il est encore chaud après plusieurs victoires des défenseurs de l'atome: le 13 février dernier, la Commission européenne avait proposé que l'hydrogène produit à partir d'un mix électrique comportant du nucléaire puisse, sous conditions, être considéré comme «vert». Une victoire de la France qui souhaite recourir à l'atome pour atteindre les objectifs fixés par l'UE. Mais Berlin et Madrid y sont fermement opposés.

Cet été déjà, l'atome avait remporté une bataille: le Parlement européen avait validé le label «vert» de l'UE pour le gaz et le nucléaire. «C'est un sombre jour pour l'action climatique», avait tweeté l'eurodéputée luxembourgeoise Tilly Metz. Le ministre luxembourgeois de l'Énergie Claude Turmes, avait indiqué «regretter profondément» ce vote.

En 2021, 13 États membres produisaient de l'énergie nucléaire grâce à 106 réacteurs. La France, à elle seule, produisait 52% de l'énergie nucléaire européenne, loin devant l'Allemagne (9%), l'Espagne (8%), la Suède (7%) et la Belgique (7%). Nos voisins français sont très dépendants de l'atome puisque l'énergie nucléaire représentait 69% de l'énergie produite dans le pays en 2021, devant la Slovaquie (52%) et la Belgique (51%). Suivaient la Roumanie (19%) et l'Allemagne (12%).