Procès : La fraude fiscale belgo-luxembourgeoise sera rejugée

Des banquiers belges et luxembourgeois et trois de leurs clients poursuivis pour une énorme fraude fiscale dans les années 1990 seront rejugés en septembre, a décidé vendredi la cour d'appel de Bruxelles.

En décembre dernier, le tribunal correctionnel de Bruxelles avait déclaré «irrecevables» les poursuites intentées depuis 15 ans contre 11 responsables de la banque belge KBC et de sa filiale KB Lux, et contre trois de leurs anciens clients. Le tribunal correctionnel de Bruxelles avait estimé que les policiers et magistrats chargés de l'enquête avaient grossièrement bafoué les droits de la défense en faisant entrer dans le dossier, au mépris de la procédure, des listings volés reprenant les noms de clients des deux banques.