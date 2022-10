Au Luxembourg : La fréquentation des cantines a explosé depuis la rentrée

«Je ne crois pas que le prix dominait quant au choix de l’inscription (à la cantine) ou non», disait, au moment de la rentrée scolaire, le ministre DP de l'Éducation nationale Claude Meisch. La gratuité y était étendue à 36 000 enfants, 28 000 dans le fondamental et 8 000 dans le secondaire. Un peu plus d'un mois plus tard, force est de constater que la fréquentation effective des cantines scolaires et universitaires a augmenté de façon spectaculaire. De 13 957 élèves qui y mangeaient chaque jour en 2022, on est passé à 19 336 à la rentrée, soit une hausse de 38,5%, selon les chiffres fournis lundi par le ministre, en réponse à des questions des députés DP Carole Hartmann et Claude Lamberty.