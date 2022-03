Contenu sponsorisé : La FrëschWeek de Match: + de frais, - de papier

À partir du 9 février, les supermarchés Match du Grand-Duché lancent la FrëschWeek, nouveau rendez-vous promotionnel dédié aux rayons traditionnels.

À raison d’une semaine sur deux et en alternance avec son prospectus, l’enseigne de distribution alimentaire Match met en avant des offres promotionnelles sur des produits frais, locaux ou de saison, en forme d’incitation à mieux manger tout en se faisant plaisir.

La FrëschWeek fait la part belle aux produits originaires du terroir du Grand-Duché ou de la Grande Région, ou encore aux produits faits maison sélectionnés et préparés par les artisans des rayons traditionnels de ses supermarchés.

Des promos Frësch à retrouver dans les rayons boucherie, poissonnerie, fruits et légumes, fromagerie, traiteur et boulangerie.