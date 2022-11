En Australie : La fuite de cinq lions entraîne le verrouillage d'un zoo

Cinq lions d'Afrique se sont échappés, mercredi, de leur enclos au zoo Taronga de Sydney, déclenchant son verrouillage d'urgence tandis que la police et du personnel spécialisé s'affairaient à les rassembler. Des alarmes ont retenti dans tout le zoo, un lieu touristique fermé au public à ce moment-là, avant que les lions ne soient retrouvés et ramenés dans leur enclos. Le directeur exécutif du zoo, Simon Duffy, a déclaré aux journalistes qu'un lionceau avait dû être tranquillisé.

«Il s'agit d'un incident important et un examen complet est en cours pour déterminer comment les lions ont pu sortir de leur enclos principal», a-t-il indiqué. «Nous n'avons pas les détails exacts de comment et pourquoi cela s'est produit». Le zoo de Taronga, situé dans un quartier aisé et verdoyant avec vue sur le célèbre opéra de Sydney, a annoncé qu'il ouvrirait normalement ses portes plus tard dans la journée. Des gardiens de zoo ont été vus en train de vérifier les clôtures de l'enclos des lions à la recherche d'éventuels dommages.