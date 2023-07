Au Luxembourg: La fuite rocambolesque d'un conducteur face à la police

Des policiers effectuaient une ronde de routine dans le quartier de la Gare à Luxembourg quand ils ont remarqué, vers 2h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, une voiture qui présentait des défauts visibles et qui, en outre, n'était pas immatriculée en bonne et due forme.

Dégainant les gyrophares, les agents ont pu arrêter la voiture rue de Hollerich. Mais, au dernier moment, l'automobiliste a redémarré en trombe et accéléré pour échapper au contrôle. Il a filé en direction du Salzhaff, à l'entrée de la capitale, à une vitesse largement supérieure à la limite autorisée et en effectuant d'autres manœuvres dangereuses, raconte la police.

Il a échappé à la chasse à l'homme

Environ 200 m avant le rond-point de Merl, qui enjambe le bout de l'A4, le fugitif a freiné de manière abrupte et est reparti en marche arrière. Le véhicule s'est finalement arrêté à l'intersection entre le boulevard Pierre-Dupong et la rue Raymond-Poincaré. Là, l'automobiliste a continué sa fuite à pied et a échappé aux agents malgré d'intenses recherches menées par plusieurs patrouilles.