Canicule en Russie : La fumée des incendies enveloppe Moscou

La capitale était toujours vendredi sous un épais nuage de fumée qui a entraîné des annulations de vols dans les aéroports, et gênait les habitants de la capitale jusque dans les maisons et les bureaux.

Plusieurs districts de la région de Moscou sont la proie de feux de forêts et de tourbières comme nombre d'autres régions de la partie occidentale du pays. Le président Dmitri Medvedev a ordonné mercredi de renforcer la protection des sites stratégiques après l'incendie d'une base logistique militaire près de la capitale. Sur l'ensemble du pays, «on a constaté au cours des dernières 24 heures une baisse du nombre d'incendies, pas assez importante toutefois pour que l'on puisse se réjouir», a déclaré le ministre des Situations d'urgence, Sergueï Choïgou. La situation s'est aggravée dans le Sud-Ouest, alors que l'Ouest et le Centre de la Russie -- où l'état d'urgence a été décrété dans sept régions -- étaient jusqu'à présent les plus durement touchés par les incendies, a observé M. Choïgou.

Le ministre a dit craindre que les incendies ne se propagent à une région dont le sol et les végétaux avaient été irradiés lors de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. «Nous surveillons attentivement la situation dans la région de Briansk», à la frontière avec l'Ukraine et le Bélarus, car «si un incendie s'y déclarait, des substances radioactives pourraient s'envoler avec la fumée et une nouvelle zone polluée apparaîtrait", a-t-il averti. En revanche, le ministère des Situations d'urgence a annoncé la "stabilisation» de l'incendie aux environs du centre nucléaire de Sarov (région de Nijni Novgorod), d'où les autorités avaient affirmé mercredi avoir évacué les matières fissiles et explosives. Le bilan des pertes humaines est passé jeudi de 48 à 50 morts, selon le ministère.