La furia sonore de Mono produit ses effets

Petite salle à la Rockhal, jeudi soir, pour un concert énorme des Japonais de Mono. Un voyage sidérant dans une musique tout en tension viscérale et sensibilité à fleur de peau.

Mono commence toujours dans la douceur pour explorer ensuite le paroxysme de la fureur. (Rockhal/dr)

Mono, ce sont des longs morceaux, très déstabilisants. Des morceaux qui commencent dans la douceur et l'harmonie, telles des musiques de films, pour grimper et finir au paroxysme de la fureur et de la mélancolie.

Perdus dans leurs cheveux, les deux guitaristes font monter la température pendant que la bassiste et le batteur créent un barrage à leurs dérapages pas toujours contrôlés. Un long râle musical qui fait perdre toute notion du temps et de l'espace. Une musique instrumentale inclassable même si on a fait de Mono les enfants cachés de Mogwai. C'est souvent lyrique, parfois épique, toujours elliptique!

C'est terriblement déroutant même si la montée en régime devient parfois prévisible. Sans la moindre parole à destination de son public, Takaakira Goto s'y entend pour créer une atmosphère d'une finesse bouleversante dans un vacarme infernal de guitares incandescentes.

C'est à la fois fin et fort, doux et dur, relaxant et oppressant. Ça joue sur le son pour faire passer une ambiance, pour naviguer subtilement d’une atmosphère planante à un mur du son dantesque. Une fois parti sans rappel, Mono reste. Dans les têtes et dans les cœurs!