Objectif Lune : La fusée de la Nasa en place pour son décollage vers la Lune

Artémis 1 se fera sans astronautes à bord, car son but est de tester la fusée et la capsule à son sommet, afin de s’assurer qu’elles pourront bien transporter un équipage en toute sécurité vers la Lune, dès 2024. La fusée, appelée SLS (pour Space Launch System), est en développement depuis plus d’une décennie et deviendra, lorsqu’elle aura décollé, la plus puissante du monde. Elle mesure 98 mètres de haut. Elle a été installée sur le légendaire complexe de tir 39B, après un trajet de 10 heures durant la nuit, depuis le bâtiment d’assemblage.