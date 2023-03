En Allemagne : La fusillade chez les Témoins de Jehova a fait huit morts

D'autres personnes ont été blessées, «pour certaines d'entre elles grièvement», a-t-elle ajouté, en renvoyant pour plus de détails à une conférence de presse prévue en milieu de journée. Plusieurs médias allemands parlent de huit blessés graves. Selon le magazine Der Spiegel, l'auteur présumé des coups de feu est un ancien membre des Témoins de Jéhovah, âgé d'une trentaine d'années, et il était armé d'un pistolet.

Passage en force

Les forces d'intervention ont «pénétré très rapidement dans l'immeuble et y ont trouvé des morts et des blessés graves», selon ce porte-parole. Le quotidien Bild a parlé d'un «bain de sang» à l'intérieur des locaux. À l'intérieur, les agents ont également entendu un coup de feu «provenant de la partie supérieure de l'immeuble» et ont trouvé une autre personne, a poursuivi le porte-parole. Il s'agissait manifestement du tireur.