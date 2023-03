Luxembourg/Allemagne: La future ligne à très haute tension «sera plus sûre»

«Ce qui est décisif pour la force du champ magnétique n'est pas la capacité maximale de la ligne, mais la charge de courant qui traverse la ligne», explique Joëlle Welfring. Si la charge de courant reste la même à une tension plus élevée, il y aura moins de courants et les champs magnétiques seront réduits. En outre la reconstruction des tronçons de route existants réduira la force du champ magnétique à basse fréquence près des maisons sur ces routes».

Pas de tracé «favori»

Une étude d'impact environnemental a été menée sur six tracés et le projet est désormais entre les mains du ministère de l'Environnement et des communes. «Étant donné que cette procédure est toujours en cours et que l'information n'est pas encore disponible, il n'y a pas encore de tracé "favori"», note la ministre. Suivra une consultation publique.