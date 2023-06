Justice en France: La gagnante de «Secret Story 5» condamnée à huit mois de prison

Marie Garet ne va pas très bien. Instagram

Semaine difficile pour Marie Garet: la gagnante de la saison 5 de «Secret Story», a été interpellée mardi, en fin d'après-midi, alors qu'elle conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Celle qui est aujourd'hui infirmière libérale dans la région d'Alès a été placée en garde à vue durant 40 heures et a admis avoir consommé de la cocaïne. Selon le Midi Libre, 10g de cocaïne et 15g de MDMA (drogue de synthèse) ont été découverts à son domicile.

Elle a ensuite été déférée au tribunal d'Alès, a plaidé coupable et a été condamnée jeudi, à huit mois de prison avec sursis avec mise à l'épreuve et une suspension de permis de six mois. Son avocat a expliqué que sa cliente traversait une période difficile. Elle est notamment victime d'extorsion et de menaces depuis de longs mois.

«On me menace de mort»

Au début de l'année, elle avait envoyé des vocaux alarmants au blogueur Sam Zirah dans lesquels elle indiquait être très inquiète pour elle et pour son nouveau compagnon. «On me menace de mort (...) Je suis en train de vivre un racket assez énorme sur Alès. Avec mon compagnon, on nous vole nos voitures, on les revend en toute impunité. Le commissariat d'Alès est au courant», avait-elle indiqué.

«Et je pense que la suite des événements, ça va être un kidnapping en échange de rançons. C'est en lien avec une famille et les cités d'Alès qui sont en train de nous faire vivre l'enfer. On est obligés de se cacher, je ne peux plus travailler. On nous surveille. (...) J'espère te revoir un jour». Des angoisses qui l'auront sans doute poussée vers les paradis artificiels.