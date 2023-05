La galère des tireurs luxembourgeois pour faire voyager leurs armes

Arrivée ce dimanche matin à Malte , la délégation luxembourgeoise pour les Jeux des petits Etats d'Europe (JPEE) transportait quelques bagages particuliers dans ses soutes. Six représentants du Grand-Duché participant aux épreuves de tir sportif, il a fallu transporter autant de carabines et de pistolets.

Et si les représentants du Monténégro, arrivés un peu plus tôt à l'aéroport international de Malte, ont fini par traiter avec la police locale pendant plus d'une heure pour réussir à faire entrer les leurs sur le territoire, les Luxembourgeois n'ont pas eu à subir d'imprévu. «En général ça se passe bien, assure Jean-Marie Kayser, l'entraîneur des deux carabiniers qui ont fait le voyage. Il y a des formulaires à remplir avant et à transmettre aux douanes. C'est parfois compliqué, mais on a l'habitude».