La galère pour les voyageurs français

Quelques trains ont circulé entre Thionville, Metz et Nancy. Il n'y avait pas foule mais c'était la galère pour ceux qui ont dû voyager.

Sur le quai, Marie-Pierre attendait un train pour rentrer à Metz depuis 10 h

30. «Je rentre de Bruxelles et je croyais que les trains internationaux ne seraient pas bloqués». Fatiguée et stressée, elle n'a pas perdu le sourire: «Cette grève me coûte 7,50 euros de portable et une demi-journée de congé».