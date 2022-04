Chantier au Luxembourg : La galère sur l'A3, ça va être dans les deux sens

LUXEMBOURG – Le chantier d'élargissement de l'autoroute A3 entre la capitale et la frontière française continue, avec des travaux dans le sens France-Luxembourg.

Après la galère du soir, la galère du matin. Les travaux d'élargissement de l'A3 passent sur l'autre sens de circulation à partir de ce samedi soir, 20h, annoncent les Ponts et Chaussées. Le chantier d'élargissement de l'autoroute entre la capitale et la frontière française concerne un tronçon entre la Croix de Gasperich et l'échangeur de Livange, dans le sens France-Luxembourg. La bande d'arrêt d'urgence sera supprimée et les deux voies de circulation seront réduites. Du coup, la vitesse sera limitée à 70 km/h sur cette portion d'autoroute.