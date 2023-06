Annecy: La garde à vue de l’assaillant s’achève, ses motivations en question

L’attaque, qui s’est produite en public et en plein jour, a profondément traumatisé Annecy, ville habituellement paisible.

Depuis son interpellation, l’assaillant âgé de 31 ans n’a donné aucune explication et fait «obstruction à la garde à vue», notamment en se «roulant par terre». Il est en outre «totalement mutique», ont indiqué des sources proches de l’enquête à l’AFP.

«La folie est une excuse trop facile, c’est important de savoir qu’il est auditionné et qu’on ne le considère pas simplement comme quelqu’un de délirant», a commenté vendredi soir le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. «Il a sans doute une motivation que les enquêteurs vont essayer de comprendre», a-t-il dit sur BFMTV. «Même s’il n’y a pas d’audition, les investigations se poursuivent», notamment «pour établir sa personnalité, son parcours, ce qu’il a fait depuis qu’il est en France», a précisé une source proche de l’enquête.

«Ne pas s’habituer»

Au lendemain du drame, la journée de vendredi a été marquée par la visite d’Emmanuel et Brigitte Macron au chevet des victimes, avec des «nouvelles positives» sur leur état, a indiqué le chef de l’État. Parmi les quatre petits blessés, âgés de 22 à 36 mois, la fillette néerlandaise, hospitalisée à Genève, est «hors de danger», selon le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas.

Emmanuel et Brigitte Macron ont rencontré dans la matinée le personnel soignant et les familles des trois autres enfants, hospitalisés à Grenoble. Le couple présidentiel s’est ensuite rendu à Annecy, d’abord à l’hôpital puis à la préfecture pour saluer tous ceux qui ont apporté «aide et soutien» pendant le drame qui a secoué la ville jeudi.