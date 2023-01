États-Unis : La garde des filles de Lisa Marie Presley décidée

Les jumelles Finley et Harper, 14 ans, traumatisées par la mort soudaine de leur maman, ont décidé de leur avenir et choisi chez qui elles vivraient.

Les jumelles Harper (tout à droite) et Finley (à gauche) ont choisi avec qui elles veulent vivre. Elles entourent, sur la photo du 21 juin 2022, leur mère Lisa Marie Presley, leur grand-mère Priscilla Presley et leur demi-sœur aînée Riley. AFP

On craignait une bataille juridique longue et surtout pénible pour les deux adolescentes qui viennent de perdre leur mère, Lisa Marie Presley, morte subitement à 54 ans le 13 janvier. Finalement, les deux plus jeunes enfants de la fille du King, les jumelles Finley et Harper, 14 ans, ont clairement fait connaitre leurs intentions, fait savoir le site spécialisé TMZ.

Elles veulent vivre avec Michael Lockwood, leur père, et ex-mari de Lisa Marie. Celui-ci obtient donc la pleine garde de ses deux enfants, qui étaient déjà venues vivre chez lui depuis le décès de leur mère. Et ce n'est pas le divorce tumultueux de Lockwood et Presley qui va empêcher la famille de rester unie.

Grand-mère Priscilla restera présente

Un autre ex de Lisa Marie, Danny Keough, voulait briguer la garde des jumelles. Père de Riley, la fille ainée de Presley, il était revenu vivre avec elle après le suicide de leur fils, Benjamin, il y a deux ans. Il se considère comme le beau-père des adolescente. Mais ces dernières ne veulent plus vivre dans la maison où leur mère est décédée. Et la loi californienne empêche Danny Keough d'obtenir la garde. En outre, Michael Lockwood avait déjà la garde conjointe des deux sœurs.

Cette décision ne coupera pas Finley et Harper du reste de leur famille. Leur demi-sœur aînée Riley restera en relation avec elles et leur grand-mère Priscilla, l'ex femme d'Elvis Presley sera aussi présente, indique TMZ. Les obsèques de Lisa Marie Presley sont prévues dimanche, à Graceland, la résidence du King, où sont déjà inhumés le King et Benjamin.