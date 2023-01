Têtes couronnées: La garde-robe de Maria Teresa parmi les plus chères

La comtesse Sophie de Wessex, belle-fille d'Elizabeth II, a dépensé 87 299 euros en 2022 pour s'habiller. UFO No More a identifié 92 des 99 nouvelles tenues, pour un ticket de caisse de 1 039 euros pièce.

Nous évoquions il y a quelques jours le prix de la garde-robe de la princesse de Galles , Kate ayant dépensé, en 2022, autour de 200 000 euros pour les tenues (toujours très classes) portées lors de ses nombreuses apparitions publiques. Pourtant, l'épouse du prince William ne figure qu'en troisième position des garde-robes les plus chères, selon un classement du blog royal UFO No More , repéré par nos confrères du Wort.

En effet, la princesse la plus chère en termes de tenues, et de très loin, est la princesse Charlene de Monaco. Le blog a repéré 105 nouvelles tenues, dont 98 ont pu être identifiées, d'un coût moyen de 11 377 euros, pour une facture totale de 739 541 euros. Elle devance de loin, très loin même, la deuxième, la princesse Olympia de Grèce. Avec 51 nouvelles tenues, elle a dépensé 227 604 euros, juste devant Kate, donc, qui complète le podium.

Stéphanie est aussi classée

Un tarif qui peut toutefois varier selon les occasions et les pièces réutilisées plusieurs fois. Par exemple, l'épouse du chef de l'État a participé à l'ouverture de la conférence Klima Bündnis, le 29 septembre à Hesperange. Elle portait alors une veste Loewe en laine et cashemire à 2 500 euros, un sac Vuitton à 1 960 euros, de jolies chaussures Prada (qu'elle portait déjà aux funérailles de la reine Elizabeth) à 1 000 euros et trois bagues Charlotte Chesnais, d'un coût total entre 1 400 et 1 500 euros. Des bagues d'une créatrice que Maria Teresa apprécie particulièrement, puisqu'elle les porte régulièrement.