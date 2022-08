Football féminin aux États-Unis : La gardienne rentre dans son but avec le ballon

Bella Bixby, la gardienne du Portland Thorns FC, se souviendra sans doute longtemps de son match face au Washington Spirit, en ligue féminine américaine. Alors qu'elle semblait avoir fait le plus dur, en captant un ballon expédié de la tête par une adversaire, elle a ensuite malencontreusement reculé et franchi la ligne de but, inscrivant un but contre son camp pas comme les autres…