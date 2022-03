Elections législatives – La gauche en tête, le PS aura besoin d'alliés

Élections législatives : La gauche en tête, le PS aura besoin d'alliés

La gauche sera majoritaire mais des alliances seront nécessaires pour permettre au Parti socialiste de gouverner, selon les projections réalisées dimanche.

Selon les dernières estimations, le PS aurait de 275 à 329 sièges dans la future assemblée nationale, EELV de 8 à 18 et le Front de gauche 13 à 20. L'UMP et ses alliés de 210 à 270, le MoDem ainsi que le FN de 0 à 3 sièges. AFP

L'UMP et alliés ont obtenu 35,2% des voix au premier tour des élections législatives, comme le PS et les radicaux de gauche, le Front national 13,7%, le Front de gauche 6,8%, les Verts 4,9% et le MoDem 1,6%, selon un sondage CSA pour BFM-TV, RMC, i>Télé et 20 Minutes. TNS Sofres Sopra Group pour TF1 donne l'UMP et ses alliés à 35,3%, le PS et les radicaux de gauche à 35 %, le Front de gauche à 6,5, Europe Ecologie-Les Verts à 5%, le FN à 13,6% et le MoDem à 2%.

Ipsos pour France Télévisions et Radio France donne des résultats similaires, avec l'UMP et ses alliés à 35,4% des voix et le PS et ses alliés à 34,9%. Le PS aurait de 275 à 329 sièges, EELV de 8 à 18, le Front de gauche 13 à 20, l'UMP et ses alliés de 210 à 270, le MoDem ainsi que le FN de 0 à 3 sièges. L'abstention a dépassé la barre des 40% des inscrits.

Nadine Morano fait appel aux électeurs du FN

En Lorraine, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, assure avoir obtenu «plus de 45%» des voix au premier tour des législatives dans la 1ère circonscription de la Moselle «qui était pourtant à droite et malgré un redécoupage très défavorable». Pour le second tour, la candidate socialiste devrait affronter en duel le candidat UMP arrivé en seconde position avec 26 à 27%. Le Front National obtiendrait environ 18%, selon Mme Filippetti, qualifiant sur France 2 ce score de «satisfaction dans un département qui vote beaucoup et beaucoup trop pour les listes Front National d'habitude».

De son côté, Nadine Morano (UMP), qui arrive en seconde position dans la 5ème circonscription de Meurthe-et-Moselle avec 34,33% des voix (contre 39,29% au PS) a déclaré sur France 2: «La triangulaire est évitée. J'observe que le FN est plus fort, avec un peu plus de 11 points, qu'en 2007. Je voudrais appeler les électeurs du Front national qui partagent nos valeurs, mes valeurs, à se retrouver sur ma candidature au second tour». Elle a appelé «tous ceux qui ne veulent pas du vote pour les étrangers, qui ne veulent pas une dépense publique débridée, tous ceux qui ne veulent pas que les policiers donnent des récépissés chaque fois qu'ils font un contrôle d'identité, tous ceux qui veulent une bonne gestion de la France (...) à se rassembler derrière (sa) candidature».

(L'essentiel Online/AFP)