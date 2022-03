Berlin : La Gay Pride a fait bouger les Berlinois

Un demi-million de personnes ont défilé, samedi, à Berlin, pour la traditionnelle Gay Pride avant de se réunir pour la première fois devant la Porte de Brandebourg pour le bouquet final.

La 32e édition de ce «Christopher Street Day», comme l’appellent les organisateurs allemands, avait pour thème «Être normal, c’est être différent». Plus de 50 chars ont parcouru les rues de la capitale allemande sur fond de musique techno par un temps frais, mais partiellement ensoleillé.

La parade commémore la rébellion, il y a 40 ans, dans Christopher Street à New York, de clients du Stonewall Bar, essentiellement des travestis et des jeunes prostitués, contre une descente de police. Les quatre jours d’émeute qui suivirent ont lancé le mouvement pour l’égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes.