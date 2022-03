Symbole : La Gëlle Fra à Bascharage?

BASCHARAGE - La Gëlle Fra fera-t-elle une halte à Bascharage à son retour de Chine? C'est en tout cas le souhait de la commune.

«Il serait difficile d'expliquer qu'elle va en Chine et qu'on ne la montre pas aux Luxembourgeois, qui n'ont pas encore eu l'occasion de la voir de près. Et puis ce serait un grand plaisir pour nous». Des réunions sont prévues la semaine prochaine pour voir si le projet est possible et quelle ampleur il prendrait.