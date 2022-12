En Russie : La gestation pour autrui interdite aux étrangers

Les députés russes ont adopté jeudi une loi interdisant aux couples d'étrangers d'avoir recours à la gestation pour autrui (GPA), affirmant notamment vouloir «protéger» les enfants contre les familles LGBT+ et le trafic d'organes. Ces dernières années, les autorités russes ont adopté plusieurs mesures décriées ciblant les communautés LGBT+, interdisant par exemple toute «propagande» en faveur des relations «non-traditionnelles». «La loi a été adoptée. La gestation pour autrui est interdite aux étrangers», s'est félicité sur Telegram le président de la chambre basse du Parlement russe (Douma), Viatcheslav Volodine.

Valeurs «traditionnelles»

Les amendements au Code de la famille russe, votés jeudi par les députés en troisième et dernière lecture, précisent que la gestation pour autrui n'est possible désormais que si l'un ou les deux parents qui recourent à cette procédure sont des citoyens russes. Le texte doit encore être adopté par la chambre haute du Parlement et être signé par Vladimir Poutine, ce qui est généralement une formalité. Jusque-là, aucune précision sur la nationalité des parents autorisés à recourir à la gestation pour autrui en Russie ne figurait dans la loi russe. Cette décision intervient moins d'un mois après l'adoption d'amendements qui ont élargi considérablement le champ d'application d'une loi interdisant la «propagande» LGBT+, en plein durcissement conservateur du Kremlin accompagnant son offensive militaire en Ukraine.