La gestion du parking du Findel critiquée

Vincent Lescaut/L'essentiel

«Tout utilisateur de l'aéroport a désormais plus de chance de rater un vol, à cause du système de stationnement, qu'à cause du temps nécessaire pour passer le contrôle de sécurité - c'est tout simplement une blague!».

Un lecteur nous a contactés pour dénoncer le système en ligne de réservation de places de parking pour l'aéroport, mis en place depuis quelques années (avant le Covid). «Vous ne pouvez pas réserver une place de parking à moins de le faire longtemps à l'avance (plus d'un jour à l'avance), explique-t-il. Lors de la réservation, vous devez fournir une heure estimée d'arrivée et de départ vers/depuis le parking... mais nulle part n'est expliqué ce qui se passe si votre vol retour est retardé et que vous dépassez l'heure de départ du parking mentionnée dans la réservation».

«Files de voiture»

Si vous décidez simplement de vous rendre en voiture (à la dernière minute ou si vous n'avez pas pu réserver en raison d'une panne du système), «tous les parkings (souterrains ou extérieurs sauf Kiss & Fly) sont marqués par défaut comme complets», mais si vous sonnez aux barrières, et avez la chance que quelqu'un décroche à l'appel, ils vous permettent d'entrer, d'aller au niveau -3 (souterrain), de sonner à nouveau à la barrière, puis de garer la voiture et de marcher jusqu'au guichet du niveau -1 (sécurité) pour obtenir un billet d'entrée, poursuit-il. Le temps perdu serait de «15 à 20 minutes» avec cette approche «absurde».

«En attendant que la sécurité réponde à l'appel ou ouvre la barrière (depuis son guichet), des files de voitures se forment désormais en attendant d'avoir accès pour passer les barrières (même ceux qui ont réservé une place de parking ne peuvent pas entrer car ils ont des voitures devant eux), complète le lecteur. Vous voyez des voitures faire marche arrière car elles ne peuvent pas passer (donc plusieurs voitures doivent faire marche arrière), des voitures changer de voie car elles pensent qu'il y a un problème avec une barrière, ainsi de suite…».

Augmentation de la fréquentation

Contacté, lux-Airport rappelle que le contingent de places de parking n'est pas 100% attribué à une réservation préalable, et «il n'est donc parfois plus possible de faire des réservations à court terme». Sur place, la gestion du parking «aide en cas de besoin et attribue les places de parking libres, confirme la société gestionnaire de l'aéroport. En fonction de la situation actuelle, les places de parking sont libérées à court terme et sont occasionnellement attribuées directement à la barrière».

Lux-Airport rappelle aussi que l'aéroport est cette année «beaucoup plus fréquenté» que dans les années précédentes, notamment lors des heures de pointe. «Cet engouement réjouissant entraîne également une augmentation du trafic et avec cela, bien entendu, des demandes élevées de stationnements», ajoute la société. Face à cette situation, elle souligne que les systèmes de guidage des parkings «seront renouvelés» et que l'extension de l'espace de gestion des parkings dans le parking souterrain est «déjà en cours». Ainsi, davantage de capacités «seront disponibles en cas de demandes».