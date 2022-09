Dans le sud-ouest de la France : La Gironde s'embrase à nouveau, déjà 1 300 hectares brûlés

Le sinistre est toujours en cours mardi matin sur la commune de Saumos, un village situé entre les plages de l'océan Atlantique, près de la station balnéaire de Lacanau, et l'agglomération bordelaise qui a battu des records de chaleur lundi. Quatre maisons ont brûlé et pour protéger la population, environ 540 personnes ont été évacuées depuis lundi soir, dans le centre-bourg de Saumos et des hameaux de la commune voisine de Sainte-Hélène, selon la préfecture. Des feux majeurs avaient déjà brûlé 30 000 hectares en juillet et en août à La Teste-de-Buch et Landiras en Gironde.