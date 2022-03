La godasse sur son mari ne l’a pas fait rire

La première dame des États-Unis, Laura Bush, n'a «pas trouvé drôle» l'incident au cours duquel un journaliste irakien a lancé ses chaussures sur son président de mari.

«C'est une agression et je pense que cela doit être traité comme tel», a dit Mme Bush, lors d'une interview à la chaîne Fox News dimanche à propos de cet incident survenu au cours d'une conférence de presse le 14 décembre. A la question de savoir si l'auteur du lancer de chaussures, Muntazer al-Zaïdi, devait être libéré, Laura Bush a répondu : «Je ne sais pas. Et c'est aux Irakiens de décider. Et ils feront ce qu'ils voudront».