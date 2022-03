Australie : La Grande Barrière de Corail montre de nouveaux signes inquiétants

Le site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco est une nouvelle fois touché par un blanchissement «généralisé», ont annoncé vendredi les autorités.

Au cours de la semaine, les températures de la mer dans l’ensemble du parc marin se situaient entre 0,5 et deux degrés Celsius au-dessus de la moyenne, tandis que l’extrême nord et les zones côtières ont enregistré des températures entre deux et quatre degrés au-dessus de la moyenne. L’autorité a indiqué qu’une «mortalité précoce» avait été signalée «là où le stress thermique a été le plus important».