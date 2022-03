Départ de l'UE? – «La Grande-Bretagne aura son référendum»

«L'Europe, elle doit se prendre telle qu'elle est. On peut la faire évoluer demain, mais on ne peut pas l'abaisser, la diminuer, sous prétexte de proposer d'y rester», a déclaré le chef de l'Etat français lors d'un déplacement à Grenoble (sud-est). «Le Royaume-Uni peut parfaitement décider par un référendum de rester ou de quitter l'Union européenne, c'est la décision et des gouvernants de ce pays et des Britanniques eux-mêmes», a-t-il estimé. «Mais ce que je dis au nom de la France, en tant qu'Européen, c'est qu'il n'est pas possible de négocier l'Europe pour faire faire ce référendum», a-t-il enchaîné.