Concert au Luxembourg: La grande fraternité du punk à la Rockhal

ESCH-BELVAL – Mardi soir, Dropkick Murphys revenait à la Rockhal avec son punk celtique. Au menu, des hymnes et de la générosité.

Vincent Lescaut/L'essentiel

De Los Angeles à Boston, même combat. Parmi les trois groupes qui ouvraient pour Dropkick Murphys, mardi soir, on trouvait notamment Pennywise. Légende de la scène californienne, la bande à Jim Lindberg envoyait son punk mélodique et musclé avec générosité, échangeant avec le public... et même les photographes.

«The Boys are back»! Dès l'arrivée de Dropkick Murphys sur scène, les 3 700 fans reprenaient en chœur le refrain des Américains. La cornemuse guidait, l'harmonica résonnait, le banjo nous ramenait au temps des pionniers, la batterie frappait fort, et le groupe du Massachusetts lâchait les chevaux, proposant son mélange explosif de punk, de rock, de folk et de musiques celtiques. Ken Casey, tout de noir vêtu comme ses acolytes, pouvait compter sur chacun d'entre eux pour l'épauler au chant. Car chez ces descendants d'Irlandais, fiers représentants de la classe ouvrière, la fraternité reste primordiale.

Dernier album à l'honneur

La dernière venue de Dropkick Murphys au Grand-Duché remontait à 2017. Pas assez loin pour que les fans aient oublié les refrains de leurs hymnes punk celtiques. «Middle Finger», «Queen of Suffolk County», «Skinhead on the MBTA», dans une version acoustique survitaminée, ou «Rose Tattoo» faisaient toujours leur effet.

Le dernier album en date des Américains, «This Machine Still Kills Fascists», dans la lignée de leurs textes engagés, était également à l'honneur, avec «Cadillac, Cadillac».