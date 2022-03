La Grande Région sous les flocons

LUXEMBOURG - Les chutes de neige ont provoqué des difficultés de circulation, mercredi.

La Moselle avait revêtu son blanc manteau, hier au réveil. Des chutes de neige rendaient les déplacements difficiles dans toute la Lorraine. L'autoroute A30 a même été coupée à la circulation en Meurthe-et-Moselle et en Moselle, selon le Centre régional d’information et de coordination routière de l’est (CRIRC Est).

Il est tombé jusqu'à dix centimètres de neige par endroits. La préfecture a donc pris un arrêté interdisant la circulation aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur la nationale 52 et sur l’A30 jusqu’à la Belgique. L'autoroute était également coupée à la circulation des poids lourds en Moselle dans les deux sens à hauteur de Crusnes, où une déviation par le Luxembourg et l’A31 a été installée.