Anniversaire : La Grande-Régionà la fête dans son fief à Schengen

SCHENGEN - Les 25 ans de la signature des

accords de Schengen ont été célébrés sous les auspices de la Grande Région.

Rarement les localités bordant la Moselle dans le Pays des Trois Frontières entre le Luxembourg, l'Allemagne et la France n'avaient collaboré aussi étroitement. Et quand on voit le résultat, c'est vraiment dommage. Tout le week-end, Schengen, Perl, Apach et Sierck-les-Bains s'étaient associés pour célébrer les 25 ans des accords de Schengen sous le leitmotiv de la Grande Région.