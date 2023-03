Mobilité Luxembourg/Grande Région: La gratuité des bus RGTR «s'arrête à la frontière»

Christian, un habitant de Bastogne, ne comprend pas pourquoi il n’a plus accès à un bus «gratuit» déployé par le réseau de transport en commun luxembourgeois (RGTR) depuis plus d’un an, rapporte RTL.be. Le professeur dans une école de musique au Luxembourg raconte que durant quelques semaines, sa famille a pu prendre le bus pour relier Marnach à Bastogne. Mais après trois mois d’utilisation du bus luxembourgeois, un «changement de règlement a été opéré».

«Les chauffeurs ont dit à nos enfants et aux autres utilisateurs, que ce n’était plus possible de les utiliser si on ne franchissait plus la frontière, explique le Bastognard à nos confrères. On doit absolument prendre le bus au Luxembourg pour se rendre en Belgique ou l’inverse, prendre le bus en Belgique pour aller au Luxembourg»

Amende de 150 euros

Contacté, le ministère luxembourgeois de la Mobilité rappelle que «dans les autobus transfrontaliers du RGTR, le voyage gratuit est valable à l’intérieur du Grand-Duché jusqu’au départ ou à destination d’un point frontière. Les tarifs RegioZone s’appliquent pour l’ensemble des arrêts situés au-delà de la frontière luxembourgeoise». Un usager sans titre de transport valide risque une amende de 150 euros.

À noter qu'il existe aujourd'hui 34 lignes de bus transfrontalières, dont 15 circulant en France, 13 en Allemagne et 6 en Belgique. Deux nouvelles lignes Luxembourg/France sont prévues cette année: entre Luxembourg Limpertsberg et Briey (à partir du 16 juillet) et entre Belval et Thionville (à partir du 16 juillet).

