La gratuité ne devrait pas être remise en question

Le CSV, pas toujours favorable à ces évolutions à l'époque, a indiqué pendant la campagne qu'il n'était pas favorable à la «gratuité pour tous». Il privilégie des solutions plus ciblées à destination des plus modestes et des classes moyennes. Mais sans prôner clairement l’abandon des gratuités instaurées par le gouvernement de Xavier Bettel, alors qu'il négocie actuellement la formation d'un gouvernement de coalition avec le Premier ministre.

Des discussions en cours

Concernant les transports publics, qui devraient coûter environ 800 millions d’euros cette année, le CSV, qui à l'époque ne s'était pas opposé sur le principe, n’envisage pas de retour en arrière. Il souligne cependant que «les trains et bus sont saturés» et préconise la mise en place de matériel supplémentaire. Les maisons-relais ne devraient pas non plus redevenir payantes, mais le CSV, qui avait voté contre leur gratuité, insiste sur les alternatives, avec des aides supplémentaires pour les parents qui garderaient leurs enfants.