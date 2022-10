Tension en France : La grève continue, le carburant toujours en pénurie par endroits

Une grève pour les salaires, dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies, se poursuit en France, alors qu’une manifestation contre la vie chère s’annonce dimanche à Paris à l’appel de l’opposition de gauche. Les conséquences de la grève, entamée depuis bientôt trois semaines, restent importantes pour de nombreux secteurs d’activité affectés par la pénurie de carburants. Près d’une station-service sur trois (27,3%) manquait d’au moins un produit samedi, selon un chiffre communiqué sur BFMTV par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

Dans la région parisienne, la situation était plus tendue avec 39,9% de stations-service en difficulté. Malgré un accord salarial avec deux syndicats majoritaires, la grève avait été reconduite par le syndicat CGT jusqu’à mardi pour la raffinerie de Normandie située près du Havre (ouest), la plus importante de France, et jusqu’à mercredi pour celle de Donges (Loire-Atlantique, ouest).