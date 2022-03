Grogne en France : La grève «coûte 153 millions d'euros» à la SNCF

Au neuvième jour du mouvement social à la SNCF, le patron de la société publique estime qu'«il est temps de se remettre au travail», dans une interview publiée jeudi dans «Le Parisien».

«J'ai assisté pendant deux ans à la concertation menée par Frédéric Cuvillier (NDLR: secrétaire d’État aux Transports). Il a rencontré tous les syndicats, j'ai bien dit tous, une dizaine de fois. On ne peut pas lui reprocher d'avoir fermé la porte», rappelle le patron de la SNCF. Alors que s'est-il passé? demande le journal. «Certains ont changé d'avis, pour répondre pudiquement», déclare M. Pepy, pour qui «sauver le système ferroviaire, c'est réformer et réformer c'est négocier». Quant à savoir si ce mouvement laissera des traces dans l'entreprise: «Il y a un risque que cela laisse des traces à cause de ces clivages, des pressions qu'il y a eu entre grévistes et ceux qui travaillent», reconnaît le dirigeant.