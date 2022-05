Trafic ferroviaire au Luxembourg : La grève paralyse le trafic depuis la Belgique

LUXEMBOURG – Aucun train ne traverse actuellement la frontière belgo-luxembourgeoise, suite à une grève du secteur public en Belgique.

«Le mouvement de grève est très suivi», confirme la SNCB. C’était annoncé, aucun train ne circule depuis mardi matin de Belgique vers le Luxembourg. «Pour faire rouler un train, il faut un conducteur, un accompagnateur et une personne en cabine de signalisation. Le manque de personnel sur ce dernier poste, lié à Infrabel rend impossible la circulation des trains», ajoute la SNCB qui précise que les premiers trains repartiront à partir de 22h mardi soir pour un retour à la normale du trafic mercredi matin. Dans le reste de la Belgique un train sur quatre circule suite à cette grève du secteur public.

Avant d’ajouter: «Entretemps, les CFL font tout leur possible pour compenser, via des adaptations de roulements (matériel/personnel de train), les trains supprimés opérés par la SNCB et circulant (en situation normale) sur le réseau ferré luxembourgeois».