Aéroport de Luxembourg : La grève provoque des annulations au Findel

Ceux qui voyagent vendredi vers l’Allemagne doivent composer avec des perturbations, en raison d’une grève en Allemagne. «Luxair est contrainte d’annuler trois vols au départ de Luxembourg et à destination de Munich et Hambourg» prévus ce vendredi 17 février, indique la compagnie, interrogée par L’essentiel.

La compagnie explique avoir, «dans la mesure du possible, anticipé la nouvelle de la grève et aménagé au mieux son planning de vol vers l’Allemagne». Les passagers concernés auraient déjà été informés et reclassés sur d’autres vols. Contacté par L’essentiel, l’exploitant de l’aéroport indique ne pas avoir vent de perturbations supplémentaires pour la journée de vendredi.