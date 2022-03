La grippe A a tué 2 185 personnes

La pandémie, qui s'est déclarée fin mars au Mexique dernier a atteint 209 438 personnes dans 177 pays.

Au total, la grippe déclaré première pandémie du 21e siècles le 11 juin par l'OMS, a fait 209 438 malades dans plus de 177 pays, selon un décompte que l'organisation précise non exhaustif étant donné que les pays ne sont plus tenus de procéder à des analyses et des statistiques systématiques.