Au Luxembourg : La grippe explose, le Covid progresse, 8 nouveaux décès

Dans les hôpitaux, 38 patients Covid ont été admis en soins normaux la semaine dernière, un de moins que la semaine précédente. Deux personnes sont en soins intensifs. Dans le même temps, la vaccination avance lentement, avec 778 doses administrées, portant à 474 898 le nombre de personnes disposant d'un schéma vaccinal complet, soit 79% de la population de 5 ans et plus. Un pop-up de vaccination sera d'ailleurs installé au Belval Plaza les vendredis 6, 13 et 20 janvier de 10h à 16h. Enfin, les analyses du LNS montrent que le variant Omicron BQ.1 est majoritaire et représente 58,8% des nouvelles infections.