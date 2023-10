La grosse bataille psychologique de Steven Da Costa

Déjà médaillé d'or olympique, Steven Da Costa a remporté en Hongrie un troisième titre mondial, en plus du bronze par équipes.

Steven Da Costa: J'y ai laissé des plumes. Ce tournoi a été un des plus durs, surtout psychologiquement. J'avais beaucoup de pression pour aller chercher ce troisième titre d'affilée. L'objectif était d'entrer dans la légende de la Fédération française de karaté. Aujourd'hui, je suis le plus beau palmarès français de tous les temps et c'est une grande fierté.